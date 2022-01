Amazon App पर आज संडे के दिन आप भी जीत सकते हैं 25 हज़ार रुपये, जानें क्या है तरीका

Amazon App Quiz January 9, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 25,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 10 जनवरी को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- बड़ी खुशखबरी; अब हर कोई खरीद सकेगा ये पॉपुलर Apple iPhone! जानें कितनी कम हो गई कीमत)

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 25,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: As of November 2021, which individual account on Twitter has the most followers, almost 130 million?

जवाब 1: Barack Obama.

(ये भी पढ़ें- बेहद सस्ता मिल रहा है 44 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे वाला Vivo का धांसू स्मार्टफोन, मिलेगा खूबसूरत डिज़ाइन)

सवाल 2: As per a recent announcement, the world’s tallest woman alive hails from which country?

जवाब 2: Turkey.

सवाल 3: According to reports, which celebrated short story by Munshi Premchand inspired the government to launch the Ujjwala Yojana?

जवाब 3: Idgah.

सवाल 4: What is the approximate value of this mathematical constant?

जवाब 4: 3.14.

सवाल 5: Name this famous character from movies

जवाब 5: Captain Jack Sparrow.

Tags: Amazon, App, Quiz, Tech news