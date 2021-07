30 हजार रुपये जीतने का बेहतरीन मौका, Amazon Quiz में हिस्सा लेकर देने होंगे 5 सही जवाब

अमेजन

Amazon App Quiz July 1, 2021: हम यहां आज के अमेजन ऐप क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं, जिससे आप ढेरों इनाम जीत सकते हैं. News18Hindi

Amazon App Quiz July 1, 2021. ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेजन (Amazon) पर डेली ऐप क्विज (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. अमेजन आज (1 जुलाई) अपने क्विज में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) के रूप में 30 हजार रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज अमेजन के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज रात 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती है.



सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा.



हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 30 हजार रुपये जीतिए.



1. सवाल- Which Film Won The Best Film Award At Dadasaheb Phalke International Film Festival 2021?

जवाब- Jungle Cry



2. सवाल- The Indian Army Recently Launched The First Green Solar Energy Harnessing Plant In Which State?

जवाब- Sikkim



3. सवाल- UNESCO World Press Freedom Prize Is Named After Which Brave Colombian Journalist?

जवाब- Guillermo Cano



4. सवाल- Because They Wear Striped Shirts, What Are The Officials In This Sport Known As?

जवाब- Zebras



5. सवाल- Which Roman God Gave His Name To This Month?

जवाब- Janus