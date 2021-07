Amazon App Quiz July 2: अमेजन ऐप के 5 सवाल आपको जिता सकते हैं 50 हजार रुपये, जानें उत्तर

अमेजन

Amazon App Quiz July 2, 2021: हम यहां आज के अमेजन ऐप क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं, जिससे आप ढेरों इनाम जीत सकते हैं. News18Hindi

Amazon App Quiz July 2, 2021. ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेजन (Amazon) पर डेली ऐप क्विज (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. अमेजन आज (2 जुलाई) अपने क्विज में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) के रूप में 50 हजार रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज अमेजन के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज रात 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती है.



सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा.



हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 50 हजार रुपये जीतिए.



1. सवाल- Multiple lions have tested positive for COVID-19 at Nehru Zoological Park situated in which city of India?

जवाब- Hyderabad



2. सवाल- Which Indian has been nominated as an athlete ambassador for the International Olympic Commiteee’s Believe in Sport’campaign?

जवाब- PV Sindhu



3. सवाल- Scientists have recently discovered what may be the smallest-known black hole in the Milky Way galaxy. What is it called?

जवाब- The Unicorn



4. सवाल- What is this centuries-old art of clipping hedges into various ornamental shapes traditionally called?

जवाब- Topiary



5. सवाल- What is the pirate flag with the skull and cross-bones called?

जवाब- Jolly Roger