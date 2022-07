Amazon क्विज़ हुआ लाइव, ऐप पर 5 सवालों का जवाब देकर जीत सकते हैं 50 हज़ार रुपये

हाइलाइट्स Amazon Quiz सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता है. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने पर Pay Balance मिलता है.

Amazon App Quiz July 25, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 50,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 26 जुलाई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 50,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Bartholomew Ogbeche, the winner of the ISL 2021-22 Golden Boot, represented which side this season?

जवाब 1 (B) – Hyderabad FC.

सवाल 2: The Tom Holland starrer ‘Unchartered’ , also stars which famous actor in the role of Victor Sullivan?

जवाब 2 (B) – Mark Wahlberg.

सवाल 3: BA.2 is the subvariant of which strain of the SARS-CoV-2 virus causes COVID-19?

जवाब 3 (D) – Omicron.

सवाल 4: This company is headquartered in which German city?

जवाब 4 (C) – Munich.

सवाल 5: This famous scientist won the Nobel Prize for _ in 1921. Fill in the blanks

जवाब 5 (C) – Physics.

