Amazon App Quiz July 28: अमेजन ऐप के 5 सवाल आपको जिता सकते हैं 10 हजार रुपये, जानें उत्तर

Amazon App Quiz July 28, 2021: अमेजन ऐप क्विज में आज आपको 10 हजार रुपये जीतने का मौका मिल रहा है और इनामी राशि आपके अमेजन पे बैलेंस में ऐड हो जाएगी. News18Hindi

Last Updated : July 28, 2021, 14:44 IST









Amazon App Quiz July 28, 2021. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) रोज अपने यूजर्स के लिए एक क्विज लेकर आती है जिसे जीतने के बाद ढेरों इनाम मिलते हैं. आज भी अमेजन ऐप (Amazon App) पर यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 10 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज रात 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती है.



सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा.



हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 10 हजार रुपये जीतिए.



1. सवाल- India’s first indigenous aircraft carrier will be known by what name once it is commissioned?

जवाब- INS Vikrant



2. सवाल- In July 2021, which became the first country to be awarded a malaria-free certification in the WHO Western Pacific Region?

जवाब- China



3. सवाल- Bayer has launched India’s first-ever yellow variety of what fruit named ‘Yellow Gold 48’?

जवाब- Watermelon



4. सवाल- Which river of significance to India is depicted here?

जवाब- Ganga



5. सवाल- Which is this bird, that can fly backwards?

जवाब- Hummingbird

