शानदार मौका! Amazon ऐप के 5 सवाल आपको जिता सकते हैं 25 हजार रुपये, जानें उत्तर

अमेजन

Amazon App Quiz June 18, 2021: हम यहां आज के अमेजन ऐप क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं, जिससे आप ढेरों इनाम जीत सकते हैं. यह पैसे आपके अमेजन पे बैलेंस में ऐड हो जाएंगे. News18Hindi

Last Updated : June 18, 2021, 19:11 IST Share this:









Amazon App Quiz June 18, 2021. ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेजन (Amazon) पर डेली ऐप क्विज (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन आज (18 जून) अपने क्विज में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) के रूप में 25,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज अमेजन के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज हर दिन दोपहर 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती रहती है.



सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 19 जून को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा.



हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 25 हजार रुपये जीतिए.



1. सवाल- As the Chief Minister of which state of India did Pinarayi Vijayan take oath in May 2021?

जवाब- Kerala



2. सवाल- Under The ‘International Climate Plan,’ Which Nation Announced That It Will Double Its Annual Public Climate Finance To Developing Countries?

जवाब- USA



3. सवाल- Who Recently Won His 12th Barcelona Open, One Of The Most Important Events In Spanish Tennis?

जवाब- Rafael Nadal



4. सवाल- In Which 2007 Film, Did This Animal Dream Of Becoming A Chef In Spite Of The Disapproval Of His Family And The Prejudice Of Humans?

जवाब- Ratatouille



5. सवाल- This Picture Shows An Event That Took Place At Which Of These Places?

जवाब- Bikini Atoll