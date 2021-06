Amazon ऐप के ज़रिए जीत सकते हैं 15 हज़ार रुपये, करना होगा ये छोटा सा काम

ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंगa प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 15,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 24 जून को घोषित किया जाएगा.उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 10,000 Amazon Pay Balance.Project Dantak, a project of Border Roads Organisation, just completed 60 years. It was undertaken in which neighbouring country?Bhutan.Which sportsperson and UNICEF Goodwill Ambassador led the global vaccination drive during World Immunization Week 2021?David Beckham.Commercial Crew Program to carry astronauts to and from the International Space station is a partnership between private industry and whom?NASA.In which year did he receive the Nobel Peace Prize?He never received the Nobel Peace Prize.Name the architect of this building.Frank Gehry.