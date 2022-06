Amazon App के ज़रिए जीत सकते हैं 30 हज़ार रुपये, चल रहा है आसान Quiz कॉन्टेस्ट

Amazon App Quiz June 8, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 30,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 9 जून को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- Xiaomi फैंस के लिए अच्छी खबर! फोन के साथ 3 महीने के लिए फ्री मिल रहा है Youtube Premium)

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 30,000 Amazon Pay Balance.

(ये भी पढ़ें- Samsung, Motorola से लेकर Realme तक, 6000mAh बैटरी के साथ आते हैं ये पावरफुल स्मार्टफोन)

सवाल 1: The port of Mariupol, under attack is located in which country?

जवाब 1: Ukraine.

सवाल 2: Who was India’s only individual gold medalist at the recently concluded Asia Cup in Archery?

जवाब 2: Sakshi Chaudhary.

सवाल 3: In the Amazon Prime series ‘Reacher’ which of these actors plays the title role of Jack Reacher?

जवाब 3: Alan Ritchson.

सवाल 4: What is the name of this landmark?

जवाब 4: London Eye.

सवाल 5: This is the flag of which country that depicts a famous site?

जवाब 5: Cambodia.

Tags: Amazon, App, Quiz