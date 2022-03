संडे के दिन घर बैठे जीत सकते हैं 20 हज़ार रुपये, Amazon App पर करना होगा छोटा सा काम

Amazon App Quiz March 13, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 20,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 14 मार्च को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 20,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Which Global tech giant intends to buy Activision Blizzard, the makers of games such as Candy Crush, Call of Duty, Warcraft and Diablo?

जवाब 1: Microsoft.

सवाल 2: The Crimean Peninsula in the news, these days is located in which continent?

जवाब 2: Europe.

सवाल 3: In January 2022, which West Indies all-rounder picked up 4 wickets in four balls in a rare feat?

जवाब 3: Jason Holder.

सवाल 4: In the tomb of which pharaoh is a man depicted carrying an egg of this bird?

जवाब 4: Haremhab.

सवाल 5: This lego figure depicts which character?

जवाब 5: Albus Dumbledore.

