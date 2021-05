Amazon ऐप पर 5 आसान सवालों के सही जवाब देकर जीतें 15,000 रुपये! जानें पूरा प्रोसेस

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 15,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती रहती है.GK पर आधारित होती है क्विज़: क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 4 मई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 15,000 Amazon Pay Balance.The Ratle Hydroelectric Plant is currently under construction on which river in India?Chenab.In March 2021, which country decided to amend the country’s constitution with provisions that include climate and biodiversity protection?France.Achanta Sharath Kamal, Gnanasekaran Sathiyan, Sutirtha Mukherjee and Manika Batra – all qualified for the Tokyo 2020 Olympics in which sport?Table Tennis.What is the name of this fish, who was Nemo in Disney’s Finding Nemo?Clownfish.In which of these cities did the first ‘Modern’ edition of this sporting event take place in 1896?Athens.