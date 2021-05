Amazon ऐप पर आज पांच आसान सवालों के सही जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं Bose Soundbar!

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में ऐपल का पॉपुलर बोस साउंडबार (Bose Soundbar) जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती रहती है.क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.आज के क्विज के विजेता का नाम 9 मई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए Bose Soundbar.Which of these organisations is setting up space technology incubation centers in the NITs?ISRO.Punith G.R. from Mandya, Karnataka has recently entered the record books for creating a massive rangoli shaped as which automobile?Mahindra Thar.Who, an avid golfer since his retirement from international cricket, has been inducted into the board of Professional Golf Tour of India?Kapil Dev.In which country was the Sake flavoured variant of this chocolate launchedJapan.In an ironic twist, a person of what profession created this sweet sugary item?Dentist.