Amazon ऐप पर आज पांच आसान सवालों के सही जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं Samsung Earbuds!

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में ऐपल का पॉपुलर सैमसंग ईयरबड्स (Samsung Earbuds) जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती रहती है.क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.आज के क्विज के विजेता का नाम 10 मई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए Samsung Earbuds.Which Indian state, that shares a 510km border with Myanmar and a 318km border with Bangladesh, is currently facing a refugee crisis?(C) Mizoram.Which of these celebrities was conferred with the prestigious Maharashtra Bhushan Award in 2021?(D) Asha Bhosle.Since 2012, 21st March is celebrated as the International Day of what?(C) Forests.Name the famous character who was this animal, created by writer A. A. Milne(A) Winnie the Pooh.In the World Cup for this sport, who has scored the maximum number of goals?(B) Miroslav Klose.