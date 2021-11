Amazon ऐप पर आज जीत सकते हैं 5 हज़ार रुपये! जानें आपको क्या करना होगा, आसान हैं स्टेप्स

Amazon App Quiz November 15, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 5,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.

आज के क्विज के विजेता का नाम 16 नवंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 5,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1- According to a BBC report which was the world’s most downloaded app in the year 2020?

जवाब 1-TikTok.

सवाल 2- Who was the last woman before Emma Raducanu to win the US Open title without dropping a set?

जवाब 2- Serena Williams.

सवाल 3- What is the codename for the plan for what will happen in the United Kingdom following Queen Elizabeth II’s death?

जवाब 3- Operation London Bridge.

सवाल 4- This is the flag of which territory that is part of Great Britain?

जवाब 4-Wales.

सवाल 5- Who was the first woman pilot to fly solo across the ocean, bordering this country on the east?

जवाब 5-Amelia Earhart.