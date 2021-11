10 हज़ार रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon ऐप, जानें मिनटों में कैसे आप बन सकते हैं विजेता

Amazon App Quiz November 17, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 10,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 18 नवंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 10,000 Amazon Pay Balance.

सवाल – 1) 2nd November is celebrated as the International Day to end Impunity for crimes against which group of people?

जवाब 1: Journalists.

सवाल – 2) The center sent a team to Uttar Pradesh after an Indian Airforce Officer tested positive for what virus?

जवाब 2: Zika virus.

सवाल – 3) Who was the Man of the Match as Pakistan beat India for the first time ever in the T20 World Cup at Dubai?

जवाब 3: Shaheen Shah Afridi.

सवाल – 4) What was the first feature length animated film released by the company founded by this individual?

जवाब 4: Snow White and the Seven Dwarfs.

सवाल – 5) Which country consumes the most of this food per capita?

जवाब 5 : Switzerland.

