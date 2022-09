जल्दी करें! Amazon Quiz हुआ लाइव, घर बैठे ₹500 जीतने का मौका

नई दिल्ली. आप आज अमेजन क्विज (Amazon Quiz) में हिस्सा लेकर 500 रुपये जीत सकते हैं. दरअसल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) पर डेली क्विज होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकते है. क्विज को खेलने के आपको अमेजन के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप को डाउनलोड करने बाद आप लॉगिन करना होगा. लॉगिन होने के बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर आधारित होती है क्विज

इस क्विज में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 5 सवाल होते हैं. इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. हम यहां आज के क्विज के 5 सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 500 रुपये जीतिए.

कैसे खेलें Quiz?

>> अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

>> डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

>> इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा. यह फन जोन के अंतर्गत आता है.

सवाल 1 – Which of these famous personalities has been awarded the 2022 UNESCO Peace Prize for ‘her efforts to welcome refugees’?

जवाब- Angela Merkel

सवाल 2 – In a record equalling feat Liverpool beat which side 9-0 in a Premier League match recently?

जवाब- Bournemouth

सवाल 3 – Which of these is an Amazon Prime series about two warring coaching institutes starring Annu Kapoor?

जवाब- Crash Course

सवाल 4 – The name of this coffee house is same as a song heard on which very famous TV series?

जवाब- Friends

सवाल 5 – This is the skyline of which city?

जवाब- Kuala Lumpur

Tags: Amazon, Amazon pay, Quiz