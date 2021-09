घर बैठे आप भी पा सकते हैं 10 हज़ार रुपये, Amazon ऐप पर मिल रहा है शानदार मौका

Amazon App Quiz September 22, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 10,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.

आज के क्विज के विजेता का नाम 23 सितंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 10,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: _____ day is celebrated in the UK on 1st August, in honour of UK’s largest county. Name it

जवाब 1- Yorkshire.

सवाल 2: Which actress born on August 5th, made her Bollywood debut in the film ‘Bekhudi’?

जवाब 2- Kajol.

सवाल 3: In which of these sports did India win its first medal at the Tokyo 2020 Paralympic Games?

जवाब 3- Table Tennis.

सवाल 4: Which of the following was India’s first “original” for this streaming platform?

जवाब 4- Sacred Games.

सवाल 5: Which pigment causes leaves to be of this colour?

जवाब- Chlorophyll.