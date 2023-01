Amazon ऐप पर कमाई का मौका, छोटा सा काम करते जीत सकते हैं 1250 रुपये, आसान है प्रोसेस

हाइलाइट्स Amazon Quiz सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता है. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक सही जवाब चुनना होता है. पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने पर Pay Balance मिलता है, और आज 1250 जीतने का मौका है.

नई दिल्ली. अमेज़न App Quiz January 30, 2023: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 1250 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 31 जनवरी को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

ये भी पढ़ें-UP में Geyser ने ले ली नई नवेली दुल्हन की जान, आप कभी न करें ऐसी गलती, होता है बड़ा खतरा

कैसे खेलें Quiz-

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 1250 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1: What tissue connects muscles to bones?

जवाब 1: Tendon.

सवाल 2: Which scientist proposed the three laws of motion?

जवाब 2: Isaac Newton.

ये भी पढ़ें- फोन खोते ही ये 5 काम ज़रूर कर लें, नहीं तो माथा पकड़ लेंगे, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता ये बातें

सवाल 3: Albania’s national tree is?

जवाब 3: Olive.

सवाल 4: This character is part of which fictional universe?

जवाब 4: Marvel Cinematic Universe.

ये भी पढ़ें-ग्राहकों की मौज! सस्ते एंड्रॉयड के दाम में मिल रहा है महंगा वाला iPhone, कहीं स्टॉक खत्म न हो जाए

सवाल 5: This is the flag of which country?

जवाब 5: Nepal.

Tags: Amazon, Quiz, Tech news, Tech news hindi