फ्री में Marshall Speaker जीतने के लिए देने होंगे आसान सवालों के जवाब, Quiz में इनाम पाने का मौका

Amazon Daily App Quiz March 16, 2021: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में मार्शल स्पीकर (Marshall Speaker) जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती रहती है.GK पर आधारित होती है क्विज़: क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं.क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 17 मार्च को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं जिसका सही जवाब देकर आप मार्शल स्पीकर फ्री में जीत सकते हैं.The newly named Narendra Modi Stadium in Ahmedabad is located in a sports enclave named after whom?Sardar Vallabhbhai Patel.Which of these countries has assumed the BRICS chairmanship for the year 2021?India.As per an announcement, the first undersea tunnel in India is being built as part of the ______ Coastal Road Project. Fill in the blanks.Mumbai.These beautiful visuals can be seen in which country that has Male as its capital?Maldives.What is this type of fish called?Clownfish.