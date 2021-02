दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) ने अपने प्राइम मेंबर्स को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, कंपनी ने प्राइम मेंबर्स के लिए एक नए प्रोग्राम को लॉन्च किया है. इस प्रोग्राम का नाम एडवांटेज नो कॉस्ट ईएमआई (Advantage No Cost EMI) रखा गया है. इस प्रोग्राम के जरिए अमेजन के प्राइम मेंबर्स कम मंथली इंस्टॉलमेंट्स में स्मार्टफोन खरीद पाएंगे.कंपनी का दावा है कि इस नए प्रोग्राम के जरिए प्राइम मेंबर्स स्मार्टफोन्स खरीदने पर ईएमआई को 50 फीसदी तक घटा सकते हैं. फिलहाल Advantage No Cost EMI प्रोग्राम का फायदा एचडीएफसी बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए EMI ट्रांजैक्शन्स करने वाले प्राइम मेंबर्स को मिलेगा. कंपनी ने इस प्रोग्राम को खासतौर पर चुनिंदा स्मार्टफोन्स के लिए पेश किया है.उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझें कि अगर 24 हजार रुपये में बिकने वाला कोई भी स्मार्टफोन के लिए एक नियमित ग्राहक को 6 महीने तक हर महीने 4 हजार रुपये का पेमेंट करना पड़ता है वहीं, एडवांटेज नो कॉस्ट ईएमआई प्रोग्राम के जरिए 12 महीने तक के लिए हर महीने 2 हजार रुपये का ही पेमेंट करना पड़ेगा.1. iPhone 12 mini- 7,433 रुपये ईएमआई से शुरू2. Samsung Galaxy M21- 1,555 रुपये ईएमआई से शुरू3. Samsung Galaxy M31s- 2,167 रुपये ईएमआई से शुरू4. Samsung Galaxy M51- 2,555 रुपये ईएमआई से शुरू5. OPPO A15- 1,110 per month रुपये ईएमआई से शुरू6. OPPO A1K- 1,332 रुपये ईएमआई से शुरू7. OPPO F17- 1,416 रुपये ईएमआई से शुरू8. OPPO F17 Pro- 1,916 रुपये ईएमआई से शुरू9. OPPO Find X2- 3,611 रुपये ईएमआई से शुरू