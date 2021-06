Amazon का शानदार मौका! घर बैठे आसान सवालों के जवाब देकर जीत सकते हैं 5 हज़ार रुपये

Amazon App Quiz June 7, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंगa प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 5,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.



इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 8 जून को घोषित किया जाएगा.



उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 5,000 Amazon Pay Balance.सवाल 1: The first unit of the indigenously built ALH Mk III aircraft was recently commissioned into which of these forces?



जवाब 1: (D) Indian Navy.



सवाल 2: The government of UK is exploring the possibility of creating which new digital currency?



जवाब 2: (B) BritCoin.



सवाल 3: Charles Geschke, Adobe’s co-founder who passed away recently, aided the development of which widely used technology?



जवाब 3: (C) PDF.



सवाल 4: Which of these is NOT true about this country?



जवाब 4: (D) Largest country by area.



सवाल 5: Identify this fish-eating mammal.



जवाब 5: (A) Otter.