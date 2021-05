घर बैठे मिल रहा है 50 हज़ार रुपये जीतने का मौका, Amazon क्विज़ में देने होंगे 5 सही जवाब

Amazon App quiz May 31, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने सवालuiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 50,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.



इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 30 मई को घोषित किया जाएगा.



(ये भी पढ़ें- गर्मी में राहत! बेहद सस्ते में मिल रहे हैं 1 टन के दमदार Split AC, लिस्ट में Voltas, LG जैसी ब्रैंड शामिल



उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 50,000 Amazon Pay Balance.सवाल 1: Which of the following government bodies have recently launched the ‘National Nursery Portal’?



जवाब 1: (A) National Horticulture Board.



सवाल 2: Germany has recently pledged to return the Benin Bronzes, a group of historical objects, to which African country?



जवाब 2: (A) Nigeria.



सवाल 3: The ACM AM Turing Award is often referred to as the “Nobel Prize” of what?



जवाब 3: (B) Computing.



(ये भी पढ़ें- सस्ते में मिल रहा है 6000mAh बैटरी वाला Redmi का पावरफुल बजट स्मार्टफोन, मिलेगा 48 मेगापिक्सल कैमरा)



सवाल 4: This animal is nearly undetectable by which of these, due to their transparent fur?



जवाब 4: (B) Infrared cameras.



सवाल 5: What was James Christie’s profession?



जवाब 5: (C) Auctioneer.