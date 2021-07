Amazon App Quiz July 23: अमेजन दे रहा है ₹30 हजार जीतने का मौका, बस देना होगा इन आसान सवालों का जवाब

Amazon Quiz में आज कुछ सवालों का जवाब देकर आप 30 हजार रुपये जीत सकते हैं.

Amazon App Quiz July 23, 2021: अमेजन ऐप क्विज में आज आपको 30 हजार रुपये जीतने का मौका मिल रहा है और इनामी राशि आपके अमेजन पे बैलेंस में ऐड हो जाएगी.

नई दिल्ली. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) रोजाना अपने यूजर्स के लिए एक क्विज लेकर आती है जिसे जीतने के बाद ढेरों इनाम मिलते हैं. आज भी अमेजन ऐप (Amazon App) पर यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 30 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज रात 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती है.



सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा.



हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 30 हजार रुपये जीतिए.



1. सवाल- What is the name of the Covid-19 vaccine developed by Pakistan, with the help of China?

जवाब- PakVac



2. सवाल- Which country is the first to formally recognize Bitcoin as a legal tender?

जवाब- El Salvador



3. सवाल- EnVision is an orbital mission to which planet is being developed by the European Space Agency?

जवाब- Venus



4. सवाल- Who was credited with the invention of the first version of this device?

जवाब- Elisha Otis



5. सवाल- This is the flag of which region?

जवाब- Palestine

