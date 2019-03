Loading...

अपने ग्राहकों के लिएएक बार फिर डेली ऐप क्विज लेकर आया है. इस क्विज के विनर को 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा, जो अमेजन पे बैलेंस के रूप में दिया जाएगा. इस बैलेंस को शॉपिंग, बिल पेमेंट, फूड ऑर्डर करने आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.इनाम जीतने के लिए यूजर्स को पांच सवालों के जवाब देने होंगे. सभी सवालों में चार ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको सही जवाब चुनना होगा. अगर आप यह क्विज खेलना चाहते हैं तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपने ऐप को अपडेट कर रखा है.अगर आपको यह गेम खेलना है तो सबसे पहले अमेजन ऐप को खोलें और मेन स्क्रीन पर चल रहे क्विज बैनर पर क्लिक करें. इसके बाद आपको खेलने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा. तो अगर आप यह क्विज खेलना चाहते हैं तो आपको इन सवालों के जवाब देने होंगे.Question 1: On which day international Women's Day is celebrated every year?प्रश्न 1- इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है.Question 2: After being nominated for several years, Leonardo DiCaprio finally won an Oscar for Best Actor in 2016. Which film did he win it for?प्रश्न 2- कई सालों तक नॉमिनेट होने के बाद लियोनार्डो डिकैप्रियो को 2016 में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. उन्हें यह अवॉर्ड किस फिल्म के लिए मिला?Question 3: The circle of latitude known as Tropic of Capricorn, passes through India?प्रश्न 3- अक्षांश के वृत्त को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है, भारत से होकर गुजरता है?Question 4: The 2018 film, Pad Man, starring Akshay Kumar is based on a true story. Who is the social entrepreneur that inspired the character?प्रश्न 4- अक्षय कुमार अभिनीत 2018 की फिल्म पैड मैन एक सच्ची कहानी पर आधारित है. वह सामाजिक उद्यमी कौन है जिसने इस कैरेक्टर को प्रेरित किया?Question 5: Which country will host the 2020 Summer Olympics?प्रश्न 5- कौन सा देश 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा?इनाम जीतने के लिए यूजर्स को सभी पांचों सवाल के सही जवाब देने होंगे. विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाएगा और अमेजन 30 मार्च को विजेता की घोषणा करेगा.