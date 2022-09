Amazon पर मिल रहा है ₹5,000 जीतने का मौका, बस देना होगा 5 आसान सवालों का जवाब

नई दिल्ली. आप आज अमेजन क्विज (Amazon Quiz) में हिस्सा लेकर 5,000 रुपये जीत सकते हैं. दरअसल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) पर डेली क्विज होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकते है. क्विज को खेलने के आपको अमेजन के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

कैसे खेलें क्विज?

>> अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

>> डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

>> इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा. यह फन जोन के अंतर्गत आता है.

जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर आधारित होती है क्विज

इस क्विज में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 5 सवाल होते हैं. इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. हम यहां आज के क्विज के 5 सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 5,000 रुपये जीतिए.

सवाल 1: In a recent ODI at Townsville, which team beat Australia for the first time in 8 years?

जवाब: Zimbabwe

सवाल 2: Which of these is the name of the upcoming movie in the social drama genre starring Vineet Kumar Singh as a lawyer?

जवाब: Siya

सवाल 3: A new ensign for the Indian Navy was recently unveiled. Which of these features from the old flag was removed?

जवाब: Saint George’s Cross

सवाल 4: Name this popular Italian dish

जवाब: Lasagna

सवाल 5: This clock tower was renamed to what in 2012 to mark a very significant occasion?

जवाब: Elizabeth Tower

Tags: Amazon, Amazon pay, Quiz