Amazon App Quiz: यहां जानें 5 आसान सवालों के सही जवाब और जीतें Redmi 9 Power स्मार्टफोन

Amazon Redmi 9 Power क्विज़ अमेज़न ऐप पर 23 जनवरी 2021 से लाइव हो गया है. यूज़र्स सही जवाब देकर क्विज़ जीत सकते हैं. यहां आज हम आपको रेडमी 9 पावर जीतने के लिए सही जवाब बता रहे हैं. क्विज़ में पांच सवाल दिए गए हैं, जो कि रेडमी 9 पावर से जुड़े हैं. अगर आप दिए गए सभी सवालों का सही जवाब देते हैं तो रेडमी 9 पावर स्मार्टफोन जीत सकते है. ये क्विज़ कॉन्टेस्ट 14 फरवरी 2021 तक चलेगी. इस क्विज़ के लिए टोटल 9 विजेताओं को सेलेक्ट किया जाएगा.इस क्विज़ का नाम ‘Redmi 9 Power Quiz’ है. इस क्विज़ के विजेता की घोषणा 30 अप्रैल 2021 को होगी.Redmi 9 पावर क्विज़ में भाग लेने के योग्य होने के लिए, क्विज़ के दौरान आपको Amazon.in पर अकाउंट साइन-इन या साइन-अप करना होगा. एक बार जब आप Amazon.in पर साइन-इन कर लेते हैं, तो आप Redmi 9 Power Quiz पेज पर जाएं, जहां कॉन्टेस्ट पीरियड के दौरान 5 (पांच) सवाल पोस्ट किए जाते हैं.What is the battery capacity of redmi 9 Power?6000mAh battery.What are camera features of Redmi 9 Power?All of these.which processor is used in Redmi 9 Power?- Qualcomm Snapdragon 662.Does Redmi 9 Power support fast charging?Yes.What are the features of Redmi 9 Power?- All of these.Redmi 9 पावर क्विज़ में आपको सभी प्रश्नों के सही उत्तर देना ज़रूरी होतीा है. अगर आपके सभी उत्तर सही होते हैं, तो आप एक लकी ड्रा के हकदार होंगे, जो अमेज़न द्वारा उन प्रतिभागियों के बीच किया जाएगा, जिन्होंने सभी सही जवाब दिए हैं. इसके बाद 9 विजेताओं को रेडमी 9 पावर दिया जाएगा.