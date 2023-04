AI ने दिखाया बचपन से बुढ़ापे तक एक लड़की का चेहरा कैसे बदलता है, आनंद महिंद्रा बोले- डरावना पर खूबसूरत

नई दिल्ली. इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में एक लड़की की उम्र बढ़ती हुई दिख रही है. दिख रहा है कि एक लड़की का चेहरा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कैसे बदलता है. इस क्लिप में उम्र के अलग-अलग दौर में दिखाया गया है. यह एक AI टूल से किया गया था. आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को कैप्शन दिया- हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल यानी डरावना पर खूबसूरत.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जेनरेट किए गए पोर्ट्रेट्स का ये पोस्ट मुझे मिला, इसमें एक लड़की को 5 साल से 95 साल की होते दिखाया गया है. मैं AI की शक्तियों से इतना नहीं डरूंगा अगर ये इतनी खूबसूरत चीज़ें क्रिएट करे.’

Received this post of a sequence of portraits generated by Artificial Intelligence showing a girl ageing from 5years to 95 years. I won’t fear the power of AI so much if it can create something so hauntingly beautiful….and Human… pic.twitter.com/k7d2qupJ52

