आपके फोन के लिए खतरनाक हैं ये 8 एंड्रॉयड ऐप्स, देखें लिस्ट और आज ही कर दें डिलीट

हाइलाइट्स Autolycos नाम का एक मैलवेयर स्पॉट किया गया है. Malware कम से कम 8 Android ऐप्स में पाया गया है. ऐप्स को 30 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है.

Malware Apps: फोन में खतरनाक वायरस को लेकर कई बार कई तरह की खबरें सामने आती हैं. ऐप्स में वायरस होने के चलते हमें इसे डिलीट करने की सलाह भी दी जाती है. इसी बीच एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कुछ मैलवेयर ऐप्स के बारे में अलर्ट किया गया है. दरअसल एक फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर मैक्सिम इंग्राओ ने एंड्रॉयड यूज़र्स को मैलवेयर के नए मेंबर्स के बारे में चेतावनी दी है जो प्रीमियम सर्विस की मेंबरशिप लेते हैं.

उन्होंने कहा कि Autolycos नाम का एक मैलवेयर स्पॉट किया गया है, जो कि कम से कम 8 Android ऐप्स में पाया गया है. गौर करने वाली बात ये है कि इन्हें 30 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है.

उन्होंने कहा कि प्रभावित होने वाले आठ मैलवेयर ऐप में कैमरा एडिटर, कीबोर्ड थीम और वीडियो एडिटर जैसे पॉपलुर ऐप्स हैं, जिन्हें यूज़र द्वारा खूब पसंद किया जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन 8 ऐप्स को हटाने में Google को छह महीने का समय लगा, लेकिन इनके एपीके वर्जन अभी भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं.

रिसर्चर ने ये भी कहा कि इन ऐप्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कैंपेन के ज़रिए सोशल मीडिया पर प्रमोट किया है. आइए देखें उन 8 ऐप्स की लिस्ट जिसमें मैलवेयर पाया गया है…

1-Vlog Star Video Editor:- 10 लाख बार डाउनलोड

2-Creative 3D Launcher:- 10 लाख बार डाउनलोड

3-Wow Beauty Camera:- 100,000 बार डाउनलोड

4-Gif Emoji Keyboard:- 100,000 10 लाख बार डाउनलोड

5-Freeglow Camera 1.0.0:- 5,000 बार डाउनलोड

6-Coco camera V1.1:- 1,000 बार डाउनलोड

7-Funny Camera by KellyTech:- Over 50,000 बार डाउनलोड

8-‘Razer Keyboard & Theme by rxcheldiolola:- 50,000 से ज़्यादा बार डाउनलोड.

अपना फोन चेक करें कि अगर आपके पास ऊपर दी गई लिस्ट में से कोई भी ऐप मौजूद है तो उसे फौरन डिलीट कर दें, नहीं तो आपका पर्सनल डेटा चोरी भी हो सकता है.

