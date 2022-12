यकीनन नहीं जानते होंगे Android फोन की ये 3 सीक्रेट ट्रिक्स, सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी...

हाइलाइट्स मोबाइल के लिए SAR Value चेक करने के लिए एक नंबर पर कॉल करना होगा. फोन की कॉल फॉरवर्ड तो नहीं है, इसे चेक करने के लिए भी एक नंबर है. ##02# पर कॉल करके कॉल फॉरवर्ड ऑफ किया जा सकता है.

एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल हम काफी समय से कर रहे हैं. लेकिन अभी भी हम से कई ऐसे लोग ऐसे होंगे जो फोन की सभी सेटिंग के बारे में नहीं जानते होंगे. लेकिन कुछ सेटिंग्स में बारे में जानना काफी लाभदायक हो सकता है. इसलिए आज हम आपको एंड्रॉयड फोन से जुड़ी 3 ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताएंगे जो कि आपके सिक्योरिटी से जुड़ी है.

क्या आप अपने फोन का इस्तेमाल काफी ज़्यादा करते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, और ऐसे में आपको फोन की SAR Value के बारे में जरुर पता होना चाहिए. SAR Value एक मापदंड होता है किसकी मदद से हम ये माप सकते हैं की किसी भी Electronic Device को इस्तमाल करते वक़्त उसमे से कितनी मात्रा में Electromagnetic Waves Radiate हो रही है जो की हमारे शरीर के द्वारा सोख रही हैं.

मोबाइल के लिए SAR Value कैसे चेक करें?

लेकिन अब बात उठती है कई इसे पता कैसे करें तो घबराए की ज़रूरत नहीं है. इसे पता करना बिलकुल आसान है, इसके लिए सिर्फ आपको अपने मोबाइल पर dial करना है *#07# और आपके सामने आपके स्क्रीन में आपके मोबाइल का SAR Value आ जाएगी. अगर SAR value 1.6 या उससे कम है तो वह सेफ है.

Call Forwading तो नहीं हुई है…

अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी कॉल फॉरवर्ड तो नहीं हुई है तो आपको *#61# पर कॉल करना होगा. यहां कॉल करते हैं आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉल फॉरवर्डिंग तो नहीं है या कोई और तो नहीं सुन रहा है.

Call Forwading हुई है तो बंद करें..

अगर आपने देखा कि आपके फोन की कॉल फॉरवर्डिंग ऑन है तो आपको ##02# पर कॉल करके उसे OFF कर सकते हैं.