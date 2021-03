मेक इन इंडिया को मिला Apple का साथ! भारत में बनाना शुरू किया iPhone 12

दिग्‍गज स्‍मार्टफोन मैन्‍युफैक्‍चरर ऐपल इंक (Apple Inc) कोरोना संकट के बाद चीन (China) से बाहर कई देशों में अपने डिवाइस बना रही है. इस कड़ी में कंपनी भारत में आईफोन-12 (iPhone 12) की असेंबली शुरू कर रही है. इस कदम से भारत में अमेरिकी कंपनी की स्थिति मजबूत होगी. ऐपल ने भारत में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स फॉक्‍सकॉन (Foxconn) और विस्‍ट्रॉन (Wistron) के साथ कुछ आईफोन बनाने के लिए समझौता किया है. इनमें आईफोन-एसई (iPhone SE), आईफोन 10 आर (iPhone 10R) और आईफोन-11 (iPhone 11) शामिल हैं.ऐपल ने कहा कि कंपनी दुनिया में सबसे बेहतर प्रोडक्‍ट्स और सर्विसेस बनाने की कवायद में जुटी रहती है. कंपनी ने कहा कि अब हम भारत में अपने क्षेत्रीय ग्राहकों के लिए आईफोन-12 का उत्पादन शुरू कर रहे हैं. ऐपल ने भारत में आईफोन-एसई के साथ दूसरे आईफोंस की मैन्युफैक्चरिंग 2017 में शुरू की थी. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने कहा कुछ समय पहले कहा था कि भारत को मोबाइल और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनाने की कोशिशों को दुनियाभर से समर्थन मिल रहा है. इससे बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर (Job Opportunities) पैदा होंगे.ये भी पढ़ें- भारतीयों को रास आ रहा गोल्‍ड में निवेश, फरवरी 2021 के दौरान Gold ETF में लगाए 491 करोड़ रुपये ऐपल का मुकाबला प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में सैमसंग (Samsung) और वनप्लस (One Plus) से है. ऐसे में कंपनी भारत में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रही है. जनवरी 2021 में ऐपल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टिम कुक (CEO Tim Cook) ने कहा था कि कंपनी ने दिसंबर 2020 तिमाही में भारत में अपने कारोबार को दोगुना कर लिया है. से बढ़ोतरी ऑनलाइन स्टोर में मजबूत परफॉर्मेंस की वजह से हासिल हुई है. टेक कंपनी को आगे चलकर भारत में अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है. कुक ने कहा था कि भारत उन देशों में है, जहां उनकी हिस्सेदारी थोड़ी कम है.