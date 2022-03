Apple Event में होगा धमाल, MacBook और iPhone SE 3 समेत ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च

Apple Event News: 8 मार्च को Apple का मोस्ट अवेटेड और बिग इवेंट होने जा रहा है. इस Apple event में कंपनी iPhone SE 3 या iPhone SE 5G के साथ-साथ कई और डिवाइसेज भी लॉन्च कर सकती है. बताया जा रहा है कि ये सभी प्रॉडक्ट्स ऐपल एम 1 और एम 2 सिलिकॉन (Apple M1 and M2 silicon) पर आधारित होंगे.

Apple ने अपनी ऑफिशियल साइट पर अपने लोगो (Apple Logo) को पोस्ट कर इवेंट के समय के बारे में जानकारी शेयर की है. Apple अपने इस इवेंट को ‘पीक परफॉर्मेंस’ कह रहा है. यह इवेंट 8 मार्च, सुबह 10 बजे शुरू होगा. इस इवेंट को आप apple.com और Apple TV app पर देख सकते हैं.

ये प्रोडक्ट हो सकते हैं लॉन्च

टेक एक्सपर्ट बताते हैं कि इस इवेंट में ऐप्पल अपने कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है. कंपनी iPhone SE 3 या iPhone SE + 5G या 5G iPhone SE के साथ-साथ अपने नए iPad Air को भी लॉन्च कर सकती है. क्योंकि पिछले कई दिनों से Apple iPhone SE 3/iPhone SE 5G/iPhone SE 2022 के बारे में लीक्स सामने आ रही हैं. इस सीरीज के अपकमिंग फोन का डिजाइन iPhone SE 2020 की तरह ही हो सकता है.

क्या है खास iPhone SE 3 में

ऐप्पल के इस इवेंट में आईफोन एसई 3 (iPhone SE 3) पेश किया जा सकता है. इस फोन को आईफोन एसई (2022), आईफोन एसई + 5 जी, या आईफोन एसई 5 जी के नाम से उतारा जा सकता है. नए iPhone में एक जैसा डिज़ाइन हो सकता है जो iPhone SE (2020) के साथ आया था, हालांकि इसमें 5G सपोर्ट मिल सकता है और A15 बायोनिक SoC के साथ आ सकता है. यह भी चर्चा है कि इसमें एक पहले से अच्छा रियर कैमरा है. आईफोन एसई 3 की कीमत 300 डॉलर (करीब 22,700 रुपये) हो सकती है.

Wonder ahead. Tune in for a special #AppleEvent on March 8 at 10 a.m. PST. ⁰

Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/alsyyPz9Qg

— Apple (@Apple) March 2, 2022