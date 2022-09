ऐपल का 'Far Out' इवेंट आज! इन 5 बड़े बदलाव के साथ लॉन्च हो सकता iPhone 14 Pro Max

हाइलाइट्स ऐपल आज अपने Far out इवेंट में आईफोन 14 सीरीज लॉन्च करेगी. इवेंट में आईफोन 14 प्रो मैक्स लॉन्च होने वाला सबसे महंगा आईफोन होगा. इसके अलावा ईफोन 14 प्रो मैक्स में कुछ प्रमुख अपग्रेड भी मिल सकते हैं.

नई दिल्ली. ऐपल आज अपने Far out इवेंट में आईफोन 14 सीरीज लॉन्च करेगी. इस इवेंट में आईफोन 14 प्रो मैक्स लॉन्च होने वाला सबसे महंगा आईफोन के साथ-साथ प्रमुख अपग्रेड पाने वाला मॉडल भी होगा. iPhone 14 प्रो मैक्स को iPhone 13 प्रो मैक्स से भी बेहतर माना जा रहा है. ऐपल का Far Out कार्यक्रम आज रात 10:30 कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, YouTube चैनल और सोशल मीडिया हैंडल पर आयोजित किया जाएगा.

आज रात लॉन्च इवेंट में Apple के सीईओ टिम कुक आगामी iPhone लाइनअप सहित हार्डवेयर प्रोडक्ट की सीरीज का अनावरण कर सकते हैं. इसके अलावा कंपनी द्वारा नए iPads, AirPods, Apple Watch Series 8, Watch SE 2 और एक ऐपल वॉच की घोषणा करने की उम्मीद है. हालांकि, इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के आने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है.

IPhone 14 सीरीज में ऐपस iPhone 14, iPhone 14 Max/Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max सहित चार नए मॉडल लॉन्च कर सकती है. रिपोर्ट्स की मानें, तो iPhone 14 Pro Max डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस के मामले में सबसे ज्यादा अपग्रेड ऑफर करने वाला है.

यह भी पढ़ें- ‘Far out’ इवेंट से पहले ऐपल को झटका, ब्राजील ने iPhone की सेल पर लगाई रोक, इस वजह से लगा बैन

ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले

हर प्रो मैक्स मॉडल की तरह आगामी आईफोन 14 प्रो मैक्स एक बड़ी स्क्रीन की पेशकश करेगा, जो लगभग 6.7-इंच की होगी. इस साल कंपनी को अपने प्रो मॉडल के साथ ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले की पेशकश करने की उम्मीद है, जिसमें आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स शामिल हैं. यह पहला मौका होगा जब हम iPhones को ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले के साथ देखेंगे, जो कि पिछले कुछ वर्षों में कई Android फोन ने पेश किए हैं.

पिल साइज नॉच

रिपोर्ट्स के अनुसार, फोन के डिजाइन में भी अहम बदलाव होगा. IPhone 14 प्रो मैक्स के नॉच को चौड़े डिज़ाइन की जगह अब पिल साइज डिजाइन पेश करने की उम्मीद है. नए डिजाइन का उद्देश्य बड़ी स्क्रीन स्पेस और बेहतर मल्टीमीडिया अनुभव प्रदान करना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉच का पिल साइज डिजाइन केवल प्रो मॉडल तक ही सीमित होगा.

यह भी पढ़ें- Apple iPhone 14 Max आज इन फीचर्स के साथ हो सकता है लॉन्च, कीमत भी हुई लीक…

A16 बायोनिक चिपसेट

इस साल सभी चार iPhone मॉडल लेटेस्ट जनरेशन के A16 बायोनिक चिपसेट के साथ नहीं आएंगे. ऐसा कहा जा रहा है कि iPhone 14 और iPhone 14 Max, A15 बायोनिक चिप के एडवांस वर्जन के साथ आएंगे, जबकि A16 बायोनिक चिप सेट दोनों प्रो मॉडल को पावर देगा. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि A16 बायोनिक चिप में A15 बायोनिक चिप की तुलना में मामूली अपग्रेड देखने को मिलेगा. हालांकि Apple ने अभी तक आधिकारिक डिटेल का खुलासा नहीं किया है.

48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा

iPhone 14 Pro मॉडल से भी iPhone 13 Pro मॉडल की तुलना में बेहतर कैमरा परफोर्मेंस की पेशकश करने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा. बता दें कि iPhone 13 सीरीज में 12-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है.

सैटेलाइट कनेक्टिविटी

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स समेत आईफोन 14 प्रो मॉडल सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ आ सकते हैं. यह यूजर्स को सीमित सेलुलर कनेक्टिविटी वाले एरिया में कॉल करने या मैसेज भेजने की अनुमति देंगे.

Tags: Apple, Iphone, Smartphone, Tech news, Tech News in hindi