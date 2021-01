Apple iPhones पर मिल रही है भारी छूट! एक्सचेंज ऑफर से लेकर कार्ड से शॉपिंग पर पाएं डिस्काउंट

हर स्मार्टफोन यूज़र चाहता है कि उसके पास अपना एक Apple iPhone 12 हों. IPhone रखने वाले लोग हमेशा स्पेशल माने जाते हैं और खासकर बहुत से लोगों को iphone चलाना ही पसंद होता है. ज़्यादातर लोग iPhone लेना चाहते हैं लेकिन उनकी भारी कीमत की वजह से उनका iphone लेने का सपना टूट जाता है. लेकिन दोस्तों आज हम आपको उन ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आप Apple का iphone अपने घर ला सकते हैं. आप अपने पुराने फोन को एक Exchange करवा कर भी Apple iphone को एक्सपीरिएंस ले सकते हैं.भारत मे iPhone 12 की कीमत 79,990 रुपये है जबकि iPhone 12pro महज़ 1,19,000 रुपये में मिल रहा है. अगर आप कोई पुराना Apple का iphone यूज़ कर रहे हैं. तो Apple आपको उन फोन को एक्सचेंज कराने पर अच्छा Discount दे रहा है.iPhone 6s Plus – 9,000 रुपये.iPhone 6s – 8,000 रुपये.iPhone 6 Plus –8,000 रुपये.iPhone 6 – 6,000 रुपये.iPhone XS Max – 35,000 रुपये.iPhone XS – 34,000 रुपये.iPhone XR – 24,000 रुपये.iPhone X – 28,000 रुपये.iPhone 8 Plus – 21,000 रुपये.iPhone 8 – 17,000 रुपये.अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है. तब आपको इन deals पर और भी Discount मिल सकता है. लेकिन अगर आप Apple की Official website पर जाकर इन फोन को खरीदते हैं तो आपको 20,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलता है. साथ ही iPhone XS 256GB वाले को 32,000 रुपये की भारी छूट मिलती है. वो iPhone 12 को सिर्फ 47,900 रुपये में खरीद सकते हैं.अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और Apple iPhone 12 के रूप में अपडेट करना चाहते हैं तो आपको Samsung के गैलेक्सी S10, गैलेक्सी S10+, गैलेक्सी नोट 10 पर 23,020 रुपये से 29,000 रुपये तक कि छूट मिलती है. वहीं पर OnePlus 7,Oneplus 7T पर आपको 15,655 रुपए से 19,170 तक कि छूट मिल सकती है.