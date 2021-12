बिना सिमकार्ड के ही होंगी फोन से बात, एप्पल ला है रहा है eSIM वाला iPhone

Apple iPhone News: जिस तरह से स्मार्टफोन से मैमोरी कार्ड गायब हो गया है वह दिन दूर नहीं जब फोन में कॉल करने के लिए सिमकार्ड भी जरूरत नहीं होगी. कहा जा रहा है कि एप्पल एक ऐसा आईफोन लाने जा रहा है जिसमें सिमकार्ड लगाने के लिए कोई स्लॉट ही नहीं होगा. यह आईफोन ई-सिम से चलेगा. एप्पल कंपनी iPhone 15 सीरीज में ऐसा फीचर लाने जा रही है. हालांकि इस लेटेस्ट फीचर वाले फोन के लिए अभी आपको कुछ समय इंतजार करना होगा. बताया जा रहा है कि iPhone 15 सीरीज 2023 में लॉन्च की जाएगी. बिना सिमकार्ड स्लॉट के आने वाला iPhone 15 पहला फोन हो सकता है.

एप्पल इंक ने अपने आईफोन एक्सआर (iPhone XR), एक्सएस (iPhone XS) और एक्सएस मैक्स (iPhone XS Max) को ई-सिम के साथ लॉन्च किया था. चर्चा है कि इस प्रयोग के बाद अब एप्पल आईफोन से भौतिक सिम कार्ड स्लॉट से छुटकारा पाने की योजना बना रहा है.2

एक ब्राजीलियाई रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल आईफोन 2023 के प्रो मॉडल (जिसे आईफोन 15 प्रो कहा जाता है) में भौतिक सिम कार्ड स्लॉट नहीं होगा और कनेक्टिविटी के लिए पूरी तरह से ई-सिम तकनीक पर निर्भर होगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि Apple लंबे समय से ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करता आ रहा है जिससे अब सिम कार्ड की जरूरत नहीं है. इसके लिए कंपनी ने eSIM टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. नए फोन में दो eSIM इस्तेमाल किए जा सकेंगे.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर एप्पल ई-सिम तकनीक का इस्तेमाल करती है तो उस सीरीज के फोन को दुनिया के अन्य देशों में नहीं बेचा जा सकेगा. क्योंकि कई देशों में अभी ई-सिम तकनीक इस्तेमाल करना आसान नहीं है.

क्या होता है ई-सिम (What is eSIM)

भारत में रिलायंस जियो, वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल ई-सिम की सुविधा दे रही हैं. ई-सिम को टेलीकॉम कंपनी के जरिए ओवर-द-एयर एक्टिवेट किया जाता है. ई-सिम (What is eSIM) मोबाइल फोन में लगने वाला वर्चुअल सिम होता है. यह बिल्कुल फिजिकल सिम कार्ड की तरह की काम करता है. अगर आप ई-सिम के लिए एप्लाई करते हैं तो आपको फोन में किसी प्रकार का कार्ड नहीं डालना होता है.

