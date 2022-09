iPhone 14 सीरीज की सेल से पहले डाउन हुई Apple की वेबसाइट, कई देशों के यूजर्स परेशान

नई दिल्ली. ऐप्पल ने हाल ही में आईफोन 14 सीरीज का फोन लॉन्च किया था. कल यानी शुक्रवार से इसकी सेल शुरू होने वाली है. लेकिन इसके पहले ही ऐप्पल की वेबसाइट डाउन हो गई है. इससे यूजर्स को काफी परेशानी हो रही हैं. कहा जा रहा है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में Apple की वेबसाइट डाउन हो गई है. यूजर्स का कहना है कि वेबसाइट पूरी तरह लोड नहीं हो पा रही है. साथ ही साइड पर कुछ इमेज भी लोड नहीं हो पा रही हैं. वहीं, उपयोगकर्ता समस्या की रिपोर्ट करने के लिए माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर का भी सहारा ले रहे हैं.

दरअसल, आईफोन 14 सीरीज के तीन फोन- आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स की सेल कल से शुरू वाली है. ऐसे में वेबसाइड की डाउन होने की समस्या उन ग्राहकों को भी प्रभावित कर सकती है जो नई iPhone 14 सीरीज को प्री-ऑर्डर करने की योजना बना रहे हैं.

AYO WHAT @Apple website is down?!#Apple pic.twitter.com/GpCClh29Wf

— Nilottam724 (@Nilottam724) September 15, 2022