Amazon पर मिल रहा है 15 हजार जीतने का शानदार मौका, बस देना होगा 5 आसान सवालों का जवाब

Amazon App Quiz January 20, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज लेकर आता है जिसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. यह क्विज केवल अमेजन ऐप (Amazon App) पर ही मौजूद है और इसके लिए आपको अपने फोन में अमेजन ऐप डाउनलोड करना होगा. सही जवाब देने के बाद आप 15 हजार रुपये जीत सकते हैं.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 15 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- Which Nobel Peace Prize winner was sentenced to four years in prison on charges of inciting dissent and breaching COVID restrictions?

जवाब- Aung San Suu Kyi

2. सवाल- Patalpani railway station was renamed after Tantya Mama, a tribal freedom fighter from which state?

जवाब- Madhya Pradesh

3. सवाल- Name the fourth Scorpene-class submarine, commissioned into the Indian Navy.

जवाब- INS Vela

4. सवाल- Which country hosted the World Championship in this sport in 2021?

जवाब- Norway

5. सवाल- In which country is this mosque located?

जवाब- UAE

