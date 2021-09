Amazon App Quiz September 23, 2021: पांच आसान सवालों का सही जवाब दें और पाएं 25 हजार अमेजन पे बैलेंस

Amazon App Quiz September 23, 2021. अमेजन (Amazon) अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज लेकर आता है जिसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. यह क्विज केवल अमेजन ऐप (Amazon App) पर ही मौजूद है और इसके लिए आपको अपने फोन अमेजन ऐप डाउनलोड करना होगा. आज भी यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 25 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा. बता दें कि ये डेली क्विज रात 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती है.

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 25 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- On 6th August ______ day is observed to commemorate a tragic day in human history. Fill in the blanks with the name of a city.

जवाब- Hiroshima

2. सवाल- On August 26th, Mother Teresa was born in Skopje, located in which current day country?

जवाब- North Macedonia

3. सवाल- India won 11 medals at the recently concluded World Junior Wrestling Championships held in which country?

जवाब- Russia

4. सवाल- This breed of cat, takes its name from the former name of which country?

जवाब- Thailand

5. सवाल- What food substance do these insects prepare?

जवाब- Honey