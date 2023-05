नई दिल्‍ली. जल्‍द ही एक नया एंड्रॉयड सोशल मीडिया ऐप लॉन्‍च होने वाला है. इस ऐप की खास बात है कि इसमें टिकटॉक, इंस्‍टाग्राम और क्‍लबहाउस के ज्‍यादातर फीचर्स मिलेंगे. यही नहीं एयरचैट (Airchat App) नामक यह ऐप एआई से भी लैस होगा. एयरचैट ऐप फिलहाल आईओएस के लिए क्लोज बीटा वर्जन में उपलब्ध है. जो ग्राहक बीटा वर्जन यूज करना चाहते हैं वह https://www.getairchat.com/ पर जाकर वेटलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं.

इस ऐप को बनाने में इंडियन-अमेरिकन एंटरप्रेन्‍योर और इनवेस्‍टर नवल रविकांत ने पैसा लगाया है. एयरचैट ऐप का उद्देश्‍य लोगों को एक नॉवेल तरीके से जोड़कर सोशल मीडिया में रेवोल्‍युशन लाना है. एयरचैट के फाउंडर द्वारा जारी किए ट्रेलर में दिखाया गया है कि पुश-टू-टॉक ले आउट वाले इस सोशल मीडिया ऐप पर यूजर्स वीडियो या क्‍लबहाउस जैसी पॉडकास्‍ट के जरिए एक-दूसरे से कम्‍यूनिकेट कर सकेंगे. यह ऐप टिकटॉक, क्‍लबहाउस और इंस्‍टाग्राम के एलिमेंट्स से मिलकर बना है.

Follow @getairchat to join the waitlist. We are sending out invites over DMs https://t.co/xCVS40RcyA

— Airchat (@getairchat) May 21, 2023