शानदार मौका! Amazon ऐप के 5 सवाल आपको जिता सकते हैं 10 हजार रुपये

Amazon App Quiz April 1, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 1 अप्रैल 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप 10 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, क्विज के जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. आज इनाम की राशि 10 हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 10 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- The Oxford University Press has picked up what word as the Children’s Word of the Year 2021?

जवाब- Anxiety

2. सवाल- India’s first Food Museum has recently been opened in which city?

जवाब- Thanjavur

3. सवाल- In 2022, the former CM of which state declined the Padma Bhushan, India’s third-highest civilian award?

जवाब- West Bengal

4. सवाल- This is the flag of which country?

जवाब- South Korea

5. सवाल- In the ‘Kung Fu Panda’ series, which character was modeled on this animal?

जवाब- Master Shifu

