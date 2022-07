जल्दी करें! Amazon Quiz हुआ लाइव, घर बैठे 5,000 रुपये जीतने का मौका

Amazon App Quiz July 1, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 1 जुलाई 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप 5 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 5 हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 5 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- The Indian men’s cricket team kicked off its tour to England with a match against which county?

जवाब- Leicestershire

2. सवाल- Which of these is the title of the second instalment of the Avatar movie franchise directed by James Cameron?

जवाब- The Way of Water

3. सवाल- India’s oil imports from which country have jumped 50 times since April and now account for 10% of oil bought from overseas?

जवाब- Russia

4. सवाल- What is a group of these animals known as?

जवाब- Passel

5. सवाल- Who was the first Indian woman to win a medal in Olympics for this sport?

जवाब- Karnam Malleshwari

