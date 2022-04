अमेजन पर मिल रहा है ₹25 हजार जीतने का मौका, बस देना होगा 5 आसान सवालों का जवाब

Amazon App Quiz April 15, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 15 अप्रैल 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप 25 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 25 हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 25 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- Bangladesh recently won their first ever ODI against South Africa in South Africa. At which venue did this happen?

जवाब- Supersport Park

2. सवाल- In the movie ’83’, Tahir Raj Bhasin plays the role of which famous cricketer?

जवाब- Sunil Gavaskar

3. सवाल- The COVID-19 vaccine from Novavax Inc is manufactured and marketed in India by the Serum Institute of India under what brand name?

जवाब- Covovax

4. सवाल- Name this character in the Marvel Cinematic Universe

जवाब- Groot

5. सवाल- This animal belongs to which genus of animals?

जवाब- Cervus

