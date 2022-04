Amazon दे रहा है आपको 5 हजार रुपये जीतने का मौका, जानें घर बैठे कैसे बनें विजेता

Amazon App Quiz April 16, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 16 अप्रैल 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप 5 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 5 हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 5 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- Pat Cummins took a 5 wicket haul in the final test of the series against Pakistan in 2022 in which city?

जवाब- Lahore

2. सवाल- In the movie ‘A Thursday’ which famous actress plays the role of the Indian Prime Minister?

जवाब- Dimple Kapadia

3. सवाल- The Ministry of Home Affairs has decided to end all COVID-19 containment measures from which date?

जवाब- March 31

4. सवाल- This is the flag of which country?

जवाब- North Macedonia

5. सवाल- This is the logo of which of these companies?

जवाब- Tesla

