जल्दी करें! Amazon Quiz हुआ लाइव, घर बैठे 20 हजार रुपये जीतने का मौका

Amazon App Quiz June 17, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 17 जून 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप 20 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 20 हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 20 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- Who among these did Rafael Nadal beat in the quarter-finals of the 2022 French Open?

जवाब- Novak Djokovic

2. सवाल- Tatiana Maslany would play the lead role in which upcoming Marvel studios web series?

जवाब- She-Hulk: Attorney at Law

3. सवाल- Which company recently appointed Alvin Tse as the General Manager of its India business?

जवाब- Xiaomi

4. सवाल- In which country is the largest library in the world located?

जवाब- USA

5. सवाल- What breed of dog is shown here?

जवाब- Corgi

