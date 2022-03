Amazon दे रहा है आपको एक हजार रुपये जीतने का मौका, जानें घर बैठे कैसे बनें विजेता

Amazon App Quiz March 19, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 19 मार्च 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप एक हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि एक हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपको मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 15 हजार रुपये जीतिए.

ये भी पढ़ें- अब टाटा ग्रुप भी करेगा अपना डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च, Google Pay और Paytm जैसे ऐप को मिलेगी टक्कर

1. सवाल- Kannada actor Puneeth Rajkumar’s last film will hit cinemas on his birth anniversary on March 17, 2022. Name the film

जवाब- James

2. सवाल- What per cent of the LIC IPO issue size would be reserved for policyholders?

जवाब- 10%

3. सवाल- What is the name of the manual of the Special Protection Group, which exclusively protects India’s Prime Minister?

जवाब- Blue Book

4. सवाल- This is the flag of which country?

जवाब- Turkey

5. सवाल- This is the Mortuary Temple of Hatshepsut located in which country?

जवाब- Egypt

Tags: Amazon, Amazon pay, Quiz