Amazon आज आपको दे रहा है ₹15,000 जीतने का सुनहरा मौका, बस करना होगा ये काम

Amazon App Quiz May 20, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 20 मई 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप 15 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 15 हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 15 हजार रुपये जीतिए.

सवाल 1 – Union minister Nitin Gadkari’s dream project and India’s first electric highway is proposed to be built between Delhi and which city?

जवाब – Jaipur

सवाल 2 – Which YouTuber will make her Bollywood debut in the 2022 film ‘Jug Jugg Jeeyo’?

जवाब – Prajakta Koli

सवाल 3 – Who was named the Player of the Tournament in the recently concluded ICC Women’s World Cup?

जवाब – Alyssa Healy

सवाल 4 – Where was the first plant of this manufacturer established?

जवाब – Detroit

सवाल 5 – Which is the only surviving wild group of this species?

जवाब – Przewalski

