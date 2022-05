Amazon दे रहा है आपको ₹40,000 जीतने का मौका, जानें घर बैठे कैसे बनें विजेता

Amazon App Quiz May 21, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 21 मई 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप 40 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 40 हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 40 हजार रुपये जीतिए.

सवाल 1 – Which home textiles major has forayed into the mattress catgory under its home linen brand SPACES?

जवाब – Welspun India

सवाल 2 – Who among these scored a brilliant 148 in a losing cause in the ICC Women’s World Cup final in 2022?

जवाब – Natalie Sciver

सवाल 3 – The United States has officially designated which of these countries as a major non-NATO ally?

जवाब – Qatar

सवाल 4 – In which country is this famous movie set located?

जवाब – New Zealand

सवाल 5 – What is this famous building called?

जवाब – Chrysler Building

