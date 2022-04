Amazon आज आपको दे रहा है 20 हजार रुपये जीतने का सुनहरा मौका, बस करना होगा ये काम

Amazon App Quiz April 22, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 16 अप्रैल 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप 5 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 20 हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 20 हजार रुपये जीतिए.

सवाल 1 – Bartholomew Ogbeche, winner of the ISL 2021-22 Golden Boot, represented which side this season?

जवाब (B) – Hyderabad FC

सवाल 2 – The Tom Holland starrer ‘Unchartered’ , also stars which famous actor in the role of Victor Sullivan?

जवाब (C) – Mark Wahlberg

सवाल 3 – BA.2 is the latest subvariant of which strain of the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19?

जवाब (D) – Omicron

सवाल 4 – This company is headquartered in which German city?

जवाब (C) – Munich

सवाल 5 – This famous scientist won the Nobel Prize for _______ in 1921. Fill in the blanks

जवाब (B) – Physics

