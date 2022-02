Amazon App Quiz February 24: शानदार मौका! अमेजन ऐप के 5 सवाल आपको जिता सकते हैं 30 हजार रुपये

Amazon App Quiz February 24, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आपको आज इनाम जीतने का मौका दे रहा है. बता दें कि अमेजन ऐप पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके सभी सवालों के सही जवाब देकर आप अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में इनाम जीत सकते हैं. आज यानी 24 फरवरी को सभी पांच सवाल के सही जवाब देने पर आप लकी विनर हो सकते हैं. विनर बनने पर आपको 30 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. ये प्राइज आपके अमेजन पे बैलेंस में दिया जाएगा. इसमें एलिजिबल होने के लिए आपको 5 सवालों के जवाब देने होंगे.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 30 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- Celebrating its 125th anniversary this year, Prabuddha Bharata is a monthly journal initiated by which famous Indian in 1896?

जवाब- Swami Vivekananda

2. सवाल- Which ground will host the final of the inaugural ICC World Test Championship?

जवाब- Lord’s

3. सवाल- Currently in news, the Davos Dialogue is associated with which organisation?

जवाब- World Economic Forum

4. सवाल- Which play by this English playwright is the longest?

जवाब- Hamlet

5. सवाल- This famous portrait was originally called as what in Italy?

जवाब- La Gioconda

