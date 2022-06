जल्दी करें! Amazon Quiz हुआ लाइव, घर बैठे 1,000 रुपये जीतने का मौका

Amazon App Quiz June 24, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 24 जून 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप एक हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि एक हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में एक हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- Who recently became the oldest Indian to hit a half century in T20 internationals?

जवाब- Dinesh Karthik

2. सवाल- Forensic’ is an upcoming crime thriller, starring which of these actors?

जवाब- Vikrant Massey

3. सवाल- Mawsynram and Cherrapunji, the two wettest places on earth, recently received record breaking rains. They are located in which state?

जवाब- Meghalaya

4. सवाल- This animal is ____ vegetarian, which mostly includes bamboo roots, stems, shoots and leaves. Fill in the blanks.

जवाब- 99%

5. सवाल- This famous bridge is located in which US state?

जवाब- California

