अमेजन पर मिल रहा है ₹40 हजार जीतने का मौका, बस देना होगा 5 आसान सवालों का जवाब

Amazon App Quiz March 26, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 26 मार्च 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप 40 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 40 हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 40 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- Which country won the 2021 ACC Under-19 Asia Cup?

जवाब- India

2. सवाल- In 2022, Roberta Metsola became the youngest ever president of which multilateral body?

जवाब- European Parliament

3. सवाल- The 2022 Callao oil spill created an ‘environmental emergency in which country?

जवाब- Peru

4. सवाल- In which Indian state is this the state animal?

जवाब- Sikkim

5. सवाल- This is the controller for which video game console?

जवाब- PS4

