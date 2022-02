Amazon App Quiz February 28: अमेजन पर ये छोटा सा काम करके आप जीत सकते हैं 10 हजार रुपये का इनाम

Amazon App Quiz February 28, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आपको आज इनाम जीतने का मौका दे रहा है. बता दें कि अमेजन ऐप पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके सभी सवालों के सही जवाब देकर आप अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में इनाम जीत सकते हैं. आज यानी 28 फरवरी को सभी पांच सवाल के सही जवाब देने पर आप लकी विनर हो सकते हैं. विनर बनने पर आपको 10 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. ये प्राइज आपके अमेजन पे बैलेंस में दिया जाएगा. इसमें एलिजिबल होने के लिए आपको 5 सवालों के जवाब देने होंगे.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 10 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- Gulabo, who recently died at the Van Vihar National Park and Zoo in Bhopal, was the oldest of what animal in India?

जवाब- Sloth bear

2. सवाल- Jaitapur, set to be the country’s largest nuclear power generating site, is located in which state?

जवाब- Maharashtra

3. सवाल- Which airlines recently became the first airline to use sustainable commercial aviation fuel?

जवाब- British Airways

4. सवाल- This doll depicts which Marvel character?

जवाब- Black Widow

5. सवाल- A player from which country has won 21 men’s singles Grand Slams in this sport?

जवाब- Spain

